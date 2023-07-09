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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

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بيراميدز يبدأ أولى خطواته لضم هداف الكونفدرالية

 

 ويحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الإثنين، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

 

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر  - عبدالرحمن أيمن. 

 

 خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبدالله مجدي - محمد حمدي.   

 

 خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال.

 

 خط الهجوم: فخري لاكاي.

 يرغب فريق بيراميدز مباراة الداخلية لهدف الحصول على 3 نقاط، لهدف مطاردة الأهلي في صراع الدوري المصري الممتاز.

 من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مساء غد الإثنين الموافق 10 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة. 

 

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