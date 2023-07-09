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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير كوكيز التيراميسو في دقائق|سهل ولذيذ

كوكيز التيراميسو
كوكيز التيراميسو

كوكيز التيراميسو من الحلويات الغربية التي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ، لذا يمكنك صنعها في الأعياد والمناسبات السعيدة لإضافة لمسة مبهجه للحفل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

كوكيز التيراميسو

طريقة عمل كوكيز التيراميسو

المقادير

- مكونات الحشوة :

جبنة الماسكاربوني : 150 جراماً

حليب : ملعقة كبيرة

قهوة سريعة الذوبان : نصف ملعقة صغيرة

السكر البني : ملعقة كبيرة

- التوبينج :

الشوكولاتة البيضاء : حسب الحاجة (مذابة)

بودرة الكاكاو : حسب الحاجة

- الزبدة : 50 غم

- البيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

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طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات جيداً ثم ضعيها في كيس الحلويات، ويمكنكِ استعمال كيس بلاستيكي وقطع طرفه واستخدامه.

شكلي 28 كرة صغيرة على صينية خبز مفروشة بورق الزبدة، واخبزيه في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 مئوية لحوالي 6 دقائق.

 

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طريقة عمل الحشوة: 

اخلطي جميع المكونات واستخدميها للحشو بين كل طبقتين من الكوكيز.

غطيه من الأعلى بالشوكولاتة البيضاء المذابة مع رشة من الكاكاو البودرة.

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