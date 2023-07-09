علامات الكبر تظهر على فارق فلوكس فى أحدث ظهور

حرص الفنان أحمد فلوكس، على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو لوالده على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بصحبة والده الفنان الكبير فاروق فلوكس في أحدث ظهور له.

وكشف الفنان فاروق فلوكس العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال إستضافته في أحد البرامج الشهيرة.

فاروق فلوكس

قال الفنان فاروق فلوكس إن دوره الشهير في فيلم «الراقصة والسياسي»، تسبب في العديد من المشكلات في عمله، إذ كان يعمل مهندسًا، إضافة إلى مشكلات في مدرسة أبنائه.

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وأضاف «فلوكس» خلال حواره في برنامج «الستات» على شاشة النهار، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة، والإعلامية مفيدة شيحة، والذي يعرض عبر قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أنه ذهب إلى مدرسة أبنائه وتحدث إلى الطلاب، وشرح لهم أنه ممثل، وأن الممثل يجسد أدوارا متنوعة، ومنها بعض الشخصيات غير المنضبطة، ضاربًا لهم المثل بالفنان محمود المليجي الذي اشتهر بأدوار الشر، رغم أنه في الحقيقة عكس ذلك تمامًا، وبعدها تم حل المشكلة.

فاروق فلوكس



وأوضح أنه واجه بعدها مشكلة في محل عمله، إذ تعرض لنقد لاذع من مديره بالعمل، مشيرًا إلى أنه شرح له الأمر وسبب تأديته لهذا الدور، والهدف الذي كان يريد تحقيقه من تجسيد الشخصية.



وأكد «فلوكس» أنه غير نادم على أي عمل فني قدمه طوال مشواره الفني.



ووجَّه الفنان القدير فاروق فلوكس، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قائلًا: "أنت ممثل كويس ولا يجب أن تشغل نفسك بالألقاب، وأن تركز على اختيار الأدوار المناسبة لك والتي يسعى الجمهور لرؤيتها".

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أضاف أن كلمة "فنان" كبيرة في حد ذاتها، ولا داع للألقاب التي يبحث عنها الممثلون الحاليون، متابعًا: نحن نعيش في زمن أغبر يحاول فيه الممثل أن يحصل على ألقاب غير منطقية وغير مستحقة.

ذكر أنه لا يحب أن يعمل مع الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، على الرغم من كونه فنانًا كبيرًا ويقدِّر فنه، مضيفًا أن عادل إمام هو ابن جيله وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لمسيرته.

أوضح أن الأستاذ الكبير محمود المليجي، كان مميزًا في طريقة تمثيله وأنه كان يفضل الأدوار التي تعتمد على دراسة الشخصية والتعقيدات النفسية أكثر من الانفعالات والأداءات المبالغ فيها.

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يرفض أجور الفنانين المرتفعة:

كشف أنه ضد الملايين المبالغ فيها التي تنفق كأجور للممثلين؛ لأنها تتسبب في كثير من الظلم لعدد كبير من الممثلين الموهوبين الآخرين، موضحًا أنه كان هناك ما يسمى بقطاع الإنتاج الذي كان يقوم بتحديد أجور الممثلين بدون مبالغة وحسب قيمة ودور الممثل على عكس الوقت الحالي.

عن سبب عدم مشاركته في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، ذكر أنه كان هناك تعاون يجمعه مع الضيف أحمد في ثنائي أطلق عليه ثنائي "الضيف وفاروق" قبل تأسيس "ثلاثي أضواء المسرح".

أضاف فلوكس، أنه رفض الاشتراك والعمل مع "ثلاثي أضواء المسرح" بسبب ارتباطه بدراسة الهندسة في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن المسرح الشبابي الحالي ليس مسرح بمعناه القديم أو المتعارف عليه.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN"، اليوم الأحد.