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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ياو أنور على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

ياو أنور
ياو أنور

 

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الفريق المستدعاه لمباراة الإسماعيلي و الداخلية مساء غد الأثنين على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

 

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات

 

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

 

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏كرة قدم‏، و‏بوستر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ARE WEARE WE ISMAILM قائمة المباراة LIST SQUAD محمد بيو مي 33 16 سيرچي أكا 20 محمد السميع 13 16 أحمد مدبولي 21 31 أحمد عادل محمد كوكو عبدالله جمال باهر المحمدي محمد هاشم إياد العسقلاني 9 2 30 كريم الديب ياو أنور محمود الشبراوى اوى عمر الساعي 29 34 محمد نصر 39 6 عصام صبحي 40 22 مروان حمدي 10 عبدالرحمن مجدي محمد الشا مي كريم عرفات 24 محمد دسوقى 11 3 a عماد حمدي 4 ® OFFICIALISMAILYSC ISMAILYOFFICIAL ISMAILYSC ل #WWW.ISMAILYCLUB.ORG 番‏'‏‏

 

غيابات الإسماعيلي لمباراة الداخلية

يغيب  عن صفوف الإسماعيلي العديد من لاعبي الإسماعيلي باهر المحمدى لحصولة على الانذار الثالث  في لقاء الأهلي الماضي ، فيما محمد حسن وأحمد محسن للإيقاف من قرار الجهاز الفني.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية 

من المقرر ان تنطلق مباراة الإسماعيلي و الداخلية مساء غد الأثنين الموافق 9 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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