أسعار ومساحات شقق سور مجرى العيون.. المتر بـ 16 ألف وتقسيط 7 سنوات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات سكنية بـ سور مجرى العيون، بعدما شهدت المنطقة تغييرًا جذريًا؛ كجزء من مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمنطقة.

وتمسكت وزارة الإسكان، بخطتها لإعادة إحياء وتطوير المناطق الأثرية التي كان بعضها لا يحظى بالاهتمام الكافي، والعمل على وضعه على خريطة السياحة مرة أخرى.

طرح المرحلة الأولى بمشروع سور مجرى العيون

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، الواحدت السكنية بمشروع تطوير سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، ضمن المرحلة الأولي، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

سعر المتر في شقق سور مجرى العيون

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية، شقق سور مجرى العيون، بأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه للمتر، وبأنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات.

تسهيلات في تسديد ثمن وحدات سور مجرى العيون

ويقوم الراغب في شراء وحدات سكنية بـ سور مجرى العيون، بتسديد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

كما يتم سداد 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

مساحات شقق سور مجرى العيون

ويشار إلى أن مشروع سوري مجرى العيون، يحتوى على 1924 وحدة سكنية، حيث تتكون العمارات من أرضي و6 أدوار متكرر، وكل دور يتكون من 4 شقق.

ووفقًا لما جاء في بيانات هيئة المجتمعات العمرانية، فأن الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والتشطيبات وجاهزة للتسليم، بمساحات مختلفة تبدأ من ١٢٥متر وحتى ١٧٦ متر.

سور مجرى العيون

ويقام مشروع سور مجرى العيون على مساحة 95 فدانا، ويحتوي على 79 عمارة سكنية.

ويضم المشروع 18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، يُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

كما يضم فندقا سياحيا بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة، والتي فازت بإدارته شركة هيلتون العالمية، بعد منافسة قوية مع 4 شركات عالمية على الإدارة كانت من بينها 3 فنادق وهي: ماريوت وفور سيزون وسويس إن.

شروط حجز شقق سور مجرى العيون