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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا رفعت حظرًا دام 10 سنوات على استخدام الطيران المدني الليبي

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

 

قالت الحكومة الليبية الأحد، إن إيطاليا رفعت حظرا دام 10 سنوات على استخدام الطيران المدني الليبي للمجال الجوي الإيطالي، على أن تُستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من سبتمبر.

 

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وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على تويتر، "أبلغتنا الحكومة الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات لتستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا.

 

وجاء القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو أيار تتعلق "بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية.

 

ولفترة طويلة، اقتصرت الرحلات الجوية من ليبيا على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان، إذ حظر الاتحاد الأوروبي على الطيران المدني الليبي استخدام مجاله الجوي.

 

وقال بيان الحكومة الليبية إن السلطات في كل من ليبيا وإيطاليا اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة شركة طيران واحدة من كل دولة.

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