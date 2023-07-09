هوجو لوريس على رادار باريس سان جيرمان

يواصل باريس سان جيرمان البحث عن تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أعلن عاقده مع الإسباني ماركو أسينسيو، والألماني لوكاس هيرنانديز، وسكرينيار، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي لي كانج إن، قادمًا من ريال مايوركا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن هوجو لوريس، حارس توتنهام ومنتخب فرنسا، أصبح على رادار باريس سان جيرمان لتدعيم حراسة المرمى خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن البي أس جي يبحث عن خلق منافسة قوية بين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما أصبح رحيل كيلور نافاس مسألة وقت.

وشددت على أن وكيل أعمال هوجو لوريس يأمل في رحيل اللاعب عن توتنهام خلال الصيف الحالي بشكل مجاني، لكن هذا الأمر يظل بعيد، في ظل رغبة الفريق الإنجليزي في الحفاظ على اللاعب.

وأكدت أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام يرفض رحيل لوريس لشكل مجاني، حيث يرغب في الحصول على أموال من إدارة البي أس جي.

يذكر أن هوجو لوريس نجح في قيادة المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية 4/2.