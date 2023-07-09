الاتحاد يوافق على انتقال نجم الفريق للوحدة

وافق نادي الاتحاد السعودي على رحيل نجم الفريق الاول لكرة القدم عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وخوض تجربه جديده داخل دوري روشن للمحترفين.

اقرأ ايضًا ..

زياد المولد ينتقل لنادي الوحدة

يوافق الاتحاد على رحيل اللاعب زياد الصحفي عن صفوف الفريق في الانتقالات الحالية والتوجه نحو صفوف فريق الوحدة على سبيل الإعارة.

من المقرر ان يوقع اللاعب على عقد الإعارة لمدة موسم واحد فقط، بعد رغبة المدرب البرتغالي في رحيل زياد الصحفي عن صفوفه لعدم حاجته له.

ينتهي عقد زياد الصحفي مع نادي الاتحاد في يونيو من عام 2025، ويتبقى للاعب موسمين مع بطل الدوري الموسم الماضي.

وكان نادي الوحدة قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 في المركز 13 برصيد 32 نقطة، وهو الموسم الذي توج به العميد بلقب الدوري.

صفقات الاتحاد في الميركاتو الحالي

تعاقد الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي مع كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي "جوتا"، لكن وافق نونو سانتو على رحيل عدد كبير من اللاعبين عن النمور، ومن بينهم زياد الصحفي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا