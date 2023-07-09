مجتمع السيخ يتظاهر في كندا بعد مقتل الزعيم

تظاهر مئات من أفراد مجتمع السيخ في شوارع كندا، أمام القنصلية الهندية في تورنتو، وحمل المتظاهرون أعلاما صفراء، عليها شعار أزرق تُمثّل حركتهم الانفصاليّة، هاتفين "خاليستان" احتجاجا على مقتل أحد قادتهم الشهر الماضي في غرب البلاد.

متهمين الحكومة الهندية بالمسؤولية عن اغتيال هارديب سينغ نيجار، رئيس أحد المعابد السيخية والداعي إلى إنشاء دولة سيخية مستقلة باسم "خاليستان" وكان نيجار مطلوبا لدى السلطات الهنديّة على خلفيّة أعمال إرهابيّة مزعومة، وهي اتّهامات كان ينفيها.

ومنذ مقتل الزعيم السيخي، تصاعد التوتر بين كندا والهند. وتتهم نيودلهي بانتظام أوتاوا بالتراخي في تعاملها مع المحتجين السيخ في كندا.

وعبرت الهند مرارا عن استيائها من نشاط السيخ المقيمين في الخارج معتبرة أنه يمكن أن ينعش الحركة الانفصالية بفضل مساعدات مالية ضخمة.

الديانة السيخية:

الديانة السيخية ديانة توحيدية، مثل الإسلام حين يؤمن السيخ بإله واحد لا يتجسد ولا يدركه عقل، كما تحرم الديانة السيخية الرهبنة ويجب على أتباع الطائفة السعى لطلب الرزق.

ويسمى مؤسس السيخية "غورو" أي المعلم أو الإمام فهو ناناك وقد ولد في 15 أبريل من عام 1469، في البنجاب بالقرب من لاهور في باكستان، في بلدة تسمى الآن "ناناك صاحب"، ونشأ نشأة هندوسية وعمل لدى المسلمين، وكان محباً للإسلام من جهة ومشدودًا لتربيته الهندوسية من جهة أخرى مما دفعه للتقريب بين الديانتين.

أما عن سبب انتشار السيخية في العالم فهو اعتماد الإنجليز عليهم في بعض الحروب وهجرات السيخ خارج بلادهم، وبدأت الهجرة السيخية من الهند البريطانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما أكمل البريطانيون ضمهم للبنجاب.