الإسماعيلي يعلن غياب ثنائي الدراويش عن مباراة الداخلية وتوقيع غرامة ضخمة

كشف الثنائي أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي وحمزة الجمل المدير الفني للفريق عن قرار باستبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الدراويش لمواجهة الداخلية في الجولة المقبلة من بطولة الدوري العام المصري.

كما قررت إدارة الإسماعيلي خصم 100 ألف جنيه من مستحقات الثنائي، بعد الأزمة الأخيرة للثنائي خلال الفترة الماضية.

مباراة الإسماعيلي والداخلية

يلتقي الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء الغد بنظيره الداخلية على استاد السويس الجديد في إطار الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وجاء قرار الاستبعاد بسبب ترك الثنائي معسكر الفريق ليلًا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا دون إذن مسبق من الجهاز الفني.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.

وكان الإجتماع الأمني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أمام نظيره الإسماعيلي قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين على ملعب ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

التعليمات الأمنية لـ مباراة الداخلية والإسماعيلي

وحضر الاجتماع قيادات الشرطة في محافظة السويس ومسئولي النادي الإسماعيلي، وتم الاتفاق على كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة وهي:

السيارات والأتوبيسات والميكروباصات الخاصة بجماهير الإسماعيلي سوف تتجه إلى محافظة السويس من طريق محور 30 يونيو، ومن يسلك طريق آخر سوف يمنع من الوصول إلى ملعب المباراة.

لا يعبر الكمائن الخاصة بالمباراة إلا المشجع الذي يحمل بطاقة شخصية وبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة.

منع أي شيء يسبب الأذى للنفس أو الغير، مثل: كافة الألعاب النارية والمعلبات والولاعات واللافتات المسيئة.

سوف يتم غلق أبواب ملعب السويس الجديد في تمام الساعة السابعة مساءً.

هذا وتحرص القيادات الأمنية في محافظة السويس على توفير كل سبل التعاون مع كل من يلتزم بالتعليمات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأمني مع مسئولي النادي الإسماعيلي، ومن لم يلتزم بتلك التعليمات سوف يتخذ معه كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ويملك الإسماعيلي 34 نقطة بالمركز 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يأتي الداخلية بالمركز 16 برصيد 32 نقطة.