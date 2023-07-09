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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

3 ميداليات للاعبي مصر في بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" 3 ميداليات في بطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 9 يوليو الجاري بالعاصمة الأوغندية "كمبالا".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

حيث حصلت شيماء سامي على فضية منافسات الفردي بعد خسارتها أمام الهندية "ألفيا جيمس" بنتيجة 2-1 في مباراة قوية كادت أن تفوز بها لاعبة الفراعنة ولكن لم يحالفها التوفيق في النقاط الحاسمة، فيما حصل زميلها عاطف عبد الكريم على برونزية منافسات الفردي أيضًا بعد خسارته أمام الإيطالي "يوري فيريجنو" بنتيجة 2-0، أما الزوجي المكون من وليد عبد الغني العيسوي ومحمد شعبان فحصلا على برونزية زوجي الرجال عقب خسارتهما أمام الزوجي المكون من الهندي "ديف راتي" والأذربيجاني "إبراهيم ألييف" بنفس النتيجة.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للمشاركة في بطولة أفريقيا لذوي القدرات الخاصة والتي تقام بأوغندا أيضًا خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

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