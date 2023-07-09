أوبلاك على رأس قائمة بايرن ميونخ

يستهدف مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، ضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.



كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ لديه تخوف من رحيل الحارس السويسري يان سومير، وبدأوا بالبحث عن حارس آخر في الوقت الحالي، ووضع النادي أوبلاك ضم الخيارات المتاحة.



يبحث إنتر ميلان عن حارس جديد مع اقتراب حارسه الكاميروني أندريه اونانا من الرحيل عن صفوف النيراتزوري إلى مانشستر يونايتد، وعليه بدأ النادي الإيطالي في البحث عن حارس بديل، وبات سومير الأقرب للتعاقد معه ودعم حراسة المرمى.





أوبلاك



يعتمد سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أوبلاك بشكل كبير وهو رقم واحد بالنسبة للأتلتي، وستكون المفاوضات غير سهلة على بايرن ميونخ.



كما وضع نادي بايرن ميونخ اهتمامه بضم جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا، وقد يتجه النادي البافاري، للحارس الجورجي الدولي حال لم يوافق أتليتيكو مدريد على التفريط في أوبلاك.

