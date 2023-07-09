عاجل
زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. اقتصادي: أنقرة بوابة صادرات مصر إلى أوروبا داليا شوقي عروس البحر تلهو بالقواقع والنجوم على الشاطيء متلازمة ألستروم.. معلومات خطيرة عن مرض الموت البطئ أعراض ضربة الشمس.. مرض طارئ وعلاجه فوري الاتحاد المصري يكشف نظام دوري المحترفين في الموسم المقبل
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوبلاك على رأس قائمة بايرن ميونخ

يان أوبلاك
يان أوبلاك

يستهدف مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، ضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ لديه تخوف من رحيل الحارس السويسري يان سومير، وبدأوا بالبحث عن حارس آخر في الوقت الحالي، ووضع النادي أوبلاك ضم الخيارات المتاحة.

يبحث إنتر ميلان عن حارس جديد مع اقتراب حارسه الكاميروني أندريه اونانا من الرحيل عن صفوف النيراتزوري إلى مانشستر يونايتد، وعليه بدأ النادي الإيطالي في البحث عن حارس بديل، وبات سومير الأقرب للتعاقد معه ودعم حراسة المرمى.
 


أوبلاك 


يعتمد سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أوبلاك بشكل كبير وهو رقم واحد بالنسبة للأتلتي، وستكون المفاوضات غير سهلة على بايرن ميونخ.

كما وضع نادي بايرن ميونخ اهتمامه  بضم جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا، وقد يتجه النادي البافاري، للحارس الجورجي الدولي حال لم يوافق أتليتيكو مدريد على التفريط في أوبلاك.
 

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يدرس تقديم عرض جديد للتعاقد مع هاري كين

رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز قادمًا من بايرن ميونخ

مين جاي يقترب بقوة من بايرن ميونخ الألماني

أزمة بين بايرن ميونخ وبرشلونة بسبب كيميتش

بايرن ميونخ الألماني عينه على الكوري "مين جاي"

بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني لأحد أندية الدوري السعودي
الجريدة الورقية