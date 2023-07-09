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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كاريوس مستمر مع نيوكاسل حتى 2024

كاريوس حارس نيوكاسل
كاريوس حارس نيوكاسل

أكد نادي  نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، تجديد عقد حارس المرمى لوريس كاريوس، ليبقى معهم حتى صيف 2024.

ولا يشارك الألماني كاريوس (30 عام)  حتى الآن مع نيوكاسل سوى في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بهزيمة الفريق بهدفين نظيفين في نهائي كأس الرابطة.
 

كاريوس 


كان كاريوس حارسا أساسيا في ليفربول سابقا دون أن يشارك في مباراة تنافسية على مدار عامين.

وأنتقل كاريوس إلى ليفربول في عام 2016 قادما من ماينز الألماني لكنه تراجع مستواه بقوة بعد خطأين فادحين ارتكبهما في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في عام 2018 الأمر الذي أدى إلى انتهاء المباراة بهزيمة الريدز (1-3) لصالح الفريق الملكي.

قرر ليفربول بعد ذاك إعارته إلى يونيون برلين ثم إلى بشكتاش وذلك قبل أن ينتقل  إلى صفوف نادي نيوكاسل في الصيف الماضي.
 

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