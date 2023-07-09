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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيرة الذاتية للمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار حافظ أحمد
المستشار حافظ أحمد عباس

أدى المستشار حافظ أحمد عباس اليمين الدستوري، أمام  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار  عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

من هو المستشار حافظ أحمد عباس؟

ــ ولد المستشار حافظ أحمد عباس شهر 11من عام 1953

ــ حصل المستشار حافظ أحمد عباس على ليسانس الحقوق عام ۱۹۷۵ من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

ــ التحق المستشار حافظ أحمد بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ وتتدرج في مناصبها القضائية، والتحق بالعمل بالعديد من النيابات الإدارية.

ــ وتم انتداب المستشار أحمد حافظ عباس في عام 2019، للعمل مديرًا للمكتب الفني ببنها، التحق بالمكتب الفني بطنطا عام 2020 كمديرًا للمكتب، ومن ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار المستشار وزير العدل في 1 يوليو 2022، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

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ـ كان المستشار أحمد حافظ عباس عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار حافظ أحمد عباس

أبرز النيابات الإدارية التي عمل بها المستشار أحمد حافظ عباس:

ــ نيابات شبين الكوم الإدارية بمحافظة المنوفية

ــ نيابات طنطا الإدارية بمحافظة الغربية

ــ نيابات بنها الإدارية بمحافظة القليوبية. 

 

و قام المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد الموافق ٩ / ٧ / ٢٠٢٣، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد لفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

 

 كما أصدر فخامة الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح سيادة المستشار عدلي جاد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

 يذكر أن المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

 وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

 

 

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