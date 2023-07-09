عبير يونس “رسامة بدرجة فنانة”.. حينما ينطق الفن

عبّرت رسوماتها عن مشروع مبدعة فنية بدرجة امتياز، فأخذت تخوض في عالم الفن بلا هوادة، وتحدثت لوحاتها عن مكنونها الفني، واستطاعت أن تخطو هذه الخطوة بأكثر من لون متخلف، فتارة ترسم بالقهوة وتارة أخرى بالأقلام الرصاص والفحم.

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عبير يونس خليل، فنانة تشكيلية، من محافظة الدقهلية، تبلغ من العمر21 عاما، انتشرت على السوشيال ميديا بشكل ملحوظ؛ بسبب لوحاتها التي عبر الكثيرين عن جمالها وإبداعها، وكانت تردد دائما عبارة "ولنا في الفن حياة".

عبير يونس “رسامة بدرجة فنانة”

أبدعت في الفنون المختلفة مثل الرسم بالقهوة والرصاص والفحم والرسم بالألوان، وفن الشخبطة وفن المندالا والخط العربي، وشاركت في مسابقة دعم الشباب ومعرض ألوان ومعرض طيف.

تقول “برسم من صغري، وطورت من نفسي أكثر مع الدعم والاستمرار، وتعلمت أكتر من الفديوهات على السوشيال ميديا واستفادت أكثر”.

أما عن العقبات التي قابلتها أوضحت “الحكاية حكاية شغف بتخطي وقت مؤقت وارجع للفن تاني.. أسلوب حياة.. احساسي أو تفكيري اللي بيلهمني أطلع رسمه معبره بأدق التفاصيل اللي توصل الاحساس للي بيشوفها، وأهلي دايما هما الداعم الأول ليا، وبعدها أصحابي، اتمنى أن يكون في وعي ثقافي وحضاري وفني حتي كل شخص يلاقي نفسه في الموهبه اللي بيحبها ويطور من نفسه أكثر ويسعى ليحقق أهدافه”.

واختتمت “حلمي هو وجود لوحاتي في معارض وقصور الثقافة، وأن أكون فنانة تشكيلية معروفة عالميًا وأشارك في مسابقات معروفة”.