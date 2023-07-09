يوسف النصيري على ردار نادي يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المغربي يوسف النصيري مهاجم نادي إشبيلية الإسباني مع اقتراب خروج مهاجم الفريق، دوسان فلاهوفيتش



ووضع يوفنتوس المغربي يوسف النصيري هداف إشبيلية على راداره، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتألق اللاعب المغربي النصيري بشكل كبير في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، وساهم مع أسود الأطلس في احتلال المركز الرابع في مونديال قطر نسخة 2022، بعدما أحرز في البطولة هدف الحسم أمام البرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم.



وأنتقل المغربي يوسف النصيري إلى إشبيلية في يناير 2020 من ليجانيس الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأحرز 53 هدفًا وصنع 5 في 155 لقاء في جميع المسابقات منذ انضمامه حتى الآن.



نادي يوفنتوس



وتوصل نادي يوفنتوس لإتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التسوية، وعدم السماح لليوفي بالمشاركة في دوري المؤتمرات الموسم المقبل، بالإضافة إلى تنازل اليوفي عن حقه في الاستئناف.



وأستقر يوفنتوس على باستبعادهم ومحو أي عقوبات تتعلق بالمواسم التالية، و يحق له المشاركة في البطولات الأوروبية موسم 2024/2025 حسب مركزه في الدوري الإيطالي.

