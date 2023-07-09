مبابي يشارك في احتفالات تقليدية بالكاميرون (شاهد)

شارك نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، في الاحتفالات التقليدية بمسقط رأس والده الكاميرون.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة مشاركة مبابي في الاحتفالات التقليدية بإحدى قرى الكاميرون.

وزار نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي مدرسة في الكاميرون أمس السبت خلال زيارته المستمرة منذ أيام إلى هذا البلد الأفريقي.

وذهب لاعب باريس سان جيرمان لزيارة قرية والده ويلفريد، حيث استقبله زعيم القرية وشارك في الاحتفالات التقليدية.

مبابي يهرب من ضغوط باريس سان جيرمان:

ويحاول كليان مبابي (24 عامًا) أن يتجاوز بهذه الرحلة السريعة ضغوط الفترة العصيبة في الأيام الأخيرة، حيث أمهله ناصر الخليفي، رئيس النادي، أسبوعين فقط لحسم مصيره، وإلا سيعرضه للبيع هذا الصيف، رفضًا لرحيله مجانًا بنهاية عقده في صيف 2024.

ونقلت شبكة "RFI" تصريحات لمدير القرية التي سيقيم فيها مبابي وفقًا لروسيا اليوم، "هاتفي يرن باستمرار، الكل يريد معرفة موعد وصول مبابي، ومحاولة رؤيته والتقاط صورة معه"، مستطردًا:"الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال مبابي، لا تختلف كثيرًا عن إجراءات استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

وسيزور المهاجم الباريسي غدًا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن سعر صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، تتراوح ما بين 180 مليون يورو إلى 200 مليون يورو، وأن راتبه سيتراوح بين 25 و35 مليون يورو، وأن النادي الملكي بالفعل مستعد لتقديم كل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد فقط ينتظر إشارة إيجابية من كيليان مبابي بأن اللاعب يرغب في الرحيل للنادي الإسباني، وهو ما يعني أن ريال مدريد سيدخل في المفاوضات مباشرة.

وكان ناصر الخليفي، أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أن مبابي لن يرحل مجانًا، وأمهله أسبوعين لحسم قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه، وأكد أن استمرار مبابي مع النادي، مرهون بتجديد عقده، وقال: "الموقف واضح، كيليان نريده أن يبقى إذا كانت رغبته البقاء".

ونجح ريال مدريد في إنهاء بعض الصفقات المهمة في الصيف الجاري، لعل أبرزهم ضم النجم الإنجليزي الشاب، جود بيلينجهام، بالإضافة إلى إعادة فران جارسيا وإبراهيم دياز، إلى جانب صفقة أردا جولر وضم المهاجم الإسباني خوسيلو أيضًا.