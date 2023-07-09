قبل المصيف.. اعرف الإسعافات الأولية لحروق القنديل

تعد قناديل البحر من أبرز المشكلات التي تقابل المصيفين خلال فصل الصيف، وتنتشر في شهر يوليو على الشواطئ، وتترك لسعاتها آثار حروق واضحة على الجسد، وهي من أسواء الأحداث التي قد تصيب الشخص خلال استمتاعه بإجازته الصيفية على أحد الشواطئ.

تعتبر قناديل البحر من العوالق المرئية للعين البشرية، وتزداد عدد قناديل البحر في بعض المناطق، وينخفض ​​في مناطق أخرى، وغالبًا ما تظهر في المياه الأكثر دفئًا، وتتغذى على أنواع أخرى من العوالق مثل يرقات الكريل أو مجدافيات الأرجل أو بيض السمك.

وهناك بعض أنواع قناديل البحر، التي تتحمل ظروف انخفاض الأكسجين للغاية بشكل أفضل من معظم الأنواع الأخرى من العوالق، ويكون قنديل البحر أحيانًا الحيوان الوحيد الباقي على قيد الحياة حيث يتم استخدام الأكسجين.

قنديل البحر

وتزيد كميات قناديل البحر، وتعيش بشكل أفضل عندما يكون المحيط عند أو أعلى من مستواه الطبيعي من الملوحة، وكذلك تغير المناخ يؤدي لانتشاره.

مصدر اللسعة:

لسعات قناديل البحر يكون مصدرها خلايا تدعى الكيسات الخيطية، والتي توجد على المخالب الطويلة المتصلة بقنديل البحر، وقد تتواجد هذه الخلايا على القنديل نفسه، والذي يأخذ شكل الجرس.

وبمجرد أن تصل الخلايا المصابة بسموم بروتينية إلى جسم الضحية، تصيب الشخص بتفاعلات حساسية شديدة، وهناك بعض أنواع القناديل لها سم قوي جدًا للدرجة الكافية لقتل الضحية حتى وإن لم يكن لديه حساسية تجاهه.

القناديل تصيب الضحية بهدوء دون أن يشعر، لدرجة أن الشخص المصاب بالقنديل لا يدرك أنه أصيب، إلا بعد دقائق وحينها يشعر بالألم الشديد.

قنديل البحر

علامات الإصابة بلسعة القنديل

الحكة.

القشعريرة.

ضيق في التنفس أو ضيق في الحلق.

التهاب واحمرار الجلد.

انخفاض في ضغط الدم وهو ما يُعرف بصدمة الحساسية.

إذا ظهرت هذه الأعراض فينبغي نقل المريض فورًا إلى المشفى لإسعافه وإبقائه على قيد الحياة.

قنديل البحر

الإسعافات الأولية لحروق القنديل:

يجب تنظيف مكان الإصابة باللسعة بالماء الساخن للتخلص من المخالب العالقة بجلد المصاب.

في حالة عدم توافر المياه الساخنة يتم استخدام المياه المالحة.

تجنب غسل مكان الإصابة بالمياه العذبة لأنها تزيد الشعور بالألم.