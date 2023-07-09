الإسماعيلي يٌصدر عقوبات رادعه على ثنائي  الفريق "لهذا السبب"

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابة الرسمي منذ قليل ، على عقوبات رادعه على ثنائي الفريق قبل لقاء الإسماعيلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصدر نادي الإسماعيلي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك " بيان صحفي بخصوص عقوبة الثنائي محمد حسن و أحمد محسن قائلا :" قرر الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة والكابتن حمزة الجمل المدير الفني للفريق، استبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة الفريق الإسماعيلي التي تخوض لقاء الداخلية في الجولة الـ 33

في بطولة الدوري المصري الممتاز ،وخصم 100 ألف جنية من مستحقات كل لاعب.

أضاف" وجاء قرر الاستبعاد الفني بسبب ترك اللاعبان معسكر الفريق ليلاوعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة 7 صباحا دون اذن فني.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز



من المقرر ان تبدأ مباراة الإسماعيلي و الداخلية في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، مساء غد الأثنين الموافق 10 من شهر يوليو 2023 .

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.