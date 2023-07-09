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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يٌصدر عقوبات رادعه على ثنائي  الفريق "لهذا السبب"

فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابة الرسمي منذ قليل ، على عقوبات رادعه على ثنائي الفريق قبل لقاء الإسماعيلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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الجمل يحفز لاعبي الإسماعيلي للفوز على الداخلية

وأصدر نادي الإسماعيلي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك "  بيان صحفي بخصوص عقوبة الثنائي  محمد حسن و أحمد محسن قائلا :"  قرر الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة والكابتن حمزة الجمل  المدير الفني للفريق، استبعاد الثنائي  محمد حسن وأحمد محسن  من قائمة الفريق الإسماعيلي التي تخوض لقاء الداخلية  في الجولة الـ 33

في بطولة الدوري المصري الممتاز ،وخصم 100 ألف جنية من مستحقات  كل لاعب.

أضاف" وجاء قرر الاستبعاد الفني  بسبب ترك اللاعبان معسكر الفريق ليلاوعدم المبيت داخل المعسكر والعودة  الساعة 7 صباحا دون اذن فني.

قد تكون صورة ‏‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏، و‏‏بوستر‏، و‏أدوات رياضية‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ARE WEARE WE ISMAILY coba بيان لات عقوبات قرر الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة والكابتن حمزة الجمل المدير الفنى استبعاد اللاعبان محمد حسن وأحمد محسن من قائمة مباراة الداخلية فى الجولة ۳۳ من الدورى العام وخصم ١٠٠ ألف جنيه من مستحقات كل لاعب. وجاء الاستبعاد بسبب ترك اللاعبان معسكر الفريق ليلا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا دون إذن مسبق من الجهاز .الفنى Changara OFFICIALISMAILYSC ISMAILYOFFICIAL ISMAILYSC #WWW.JSMAILYCLUB.ORG‏'‏‏

موعد مباراة الإسماعيلي  والداخلية  في بطولة الدوري المصري الممتاز

  
من المقرر ان تبدأ مباراة  الإسماعيلي و الداخلية  في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، مساء غد الأثنين الموافق  10 من شهر يوليو 2023 .

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر  في ترتيب  الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.

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