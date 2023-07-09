عاجل
قبل المصيف.. اعرف الإسعافات الأولية لحروق القنديل الإسماعيلي يٌصدر عقوبات رادعه على ثنائي  الفريق "لهذا السبب" التفاصيل والشروط وقواعد القبول.. قبول دفعة جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هيكتور بيليرين يعود للدوري الإسباني رسميًا

هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين

عاد النجم الإسباني الدولي هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق نادي سبورتينج لشبونه السابق، للدوري الإسباني بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما رحل منه في مطلع العام الحالي.

اقرأ ايضًا ..

txt

النصر ينسحب من سباق التعاقد مع زاها لهذا السبب

هيكتور بيليرين يعود للدوري الإسباني

وحسم هيكتور بيليرين اتفاقه رسميًا مع نادي ريال بيتيس على العودة لليجا في الموسم المقبل، بعدما كان لاعبًا في صفوف نادي برشلونة كما لعب للأخضر والأبيض أيضًا في وقت سابق.

 

انتهى عقد هيكتور بيليرين مع سبورتينج لشبونة بنهاية شهر يونيو الماضي 2023، واتفق اللاعب الإسباني مع ناديه السابق وتم حسم كافة الأمور منذ مارس ويجري الآن الانتهاء منها، ويتبقى التوقيع الرسمي على العقود بين اللاعب وريال بيتيس.

 

بيليرين ينتقل لريال بيتيس مجانًا

هيكتور بيليرين سيكون لاعبًا في صفوف فريق ريال بيتيس بالموسم المقبل، والاتفاق بين الطرفين تم بشكل رسمي، وسيعود اللاعب لناديه السابق في صفقة انتقال حر.

txt

جيرارد: الدوري السعودي سيواصل تطوره في هذه الحالة

كان هيكتور بيليرين قد انتقل لسبورتينج لشبونة في لاانتقالات شهر يناير الماضي، وقضى مع الفريق ستة أشهر فقط في فترة قصيره بمسيرة اللاعب الكروية، ليعود من جديد للدوري الإسباني.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية