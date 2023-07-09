هيكتور بيليرين يعود للدوري الإسباني رسميًا

عاد النجم الإسباني الدولي هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق نادي سبورتينج لشبونه السابق، للدوري الإسباني بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما رحل منه في مطلع العام الحالي.

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هيكتور بيليرين يعود للدوري الإسباني

وحسم هيكتور بيليرين اتفاقه رسميًا مع نادي ريال بيتيس على العودة لليجا في الموسم المقبل، بعدما كان لاعبًا في صفوف نادي برشلونة كما لعب للأخضر والأبيض أيضًا في وقت سابق.

انتهى عقد هيكتور بيليرين مع سبورتينج لشبونة بنهاية شهر يونيو الماضي 2023، واتفق اللاعب الإسباني مع ناديه السابق وتم حسم كافة الأمور منذ مارس ويجري الآن الانتهاء منها، ويتبقى التوقيع الرسمي على العقود بين اللاعب وريال بيتيس.

بيليرين ينتقل لريال بيتيس مجانًا

هيكتور بيليرين سيكون لاعبًا في صفوف فريق ريال بيتيس بالموسم المقبل، والاتفاق بين الطرفين تم بشكل رسمي، وسيعود اللاعب لناديه السابق في صفقة انتقال حر.

كان هيكتور بيليرين قد انتقل لسبورتينج لشبونة في لاانتقالات شهر يناير الماضي، وقضى مع الفريق ستة أشهر فقط في فترة قصيره بمسيرة اللاعب الكروية، ليعود من جديد للدوري الإسباني.

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