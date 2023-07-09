إعدام 5361 كيلو جرام أغذية متنوعة بالدقهلية

أعلن الدكتورشريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية شنت حملات تفتيشية على 764 منشأة غذتئية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية

وأسفرت الحملات من تحرير عدد 643 محضراً و سحب 23 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361 كيلو من أغذية متنوعة و 1322 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.