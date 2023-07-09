جيرارد: الدوري السعودي سيواصل تطوره في هذه الحالة

أكد المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق السعودي، أن الدوري السعودي للمحترفين سيواصل تطوره في عمليه ضم اللاعبين والتعاقدات مع المدربين في العديد من الحالات.

اقرأ ايضًا ..

تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرارد ليقود الفريق الاول خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ووقع المدرب الإنجليزي على عقود لمدة موسمين، على ان تكون بداية مهمته رسميًا من معسكر الفريق في كرواتيا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

جيرارد: الدوري السعودي سيواصل تطوره

قال ستيفين جيرارد عن تطور الدوري السعودي: "الدوري السعودي سيواصل تطوره بفضل دعم الحكومة ووزارة الرياضة للاندية، وليس الوزارة والحكومة فقط فالاندية والمشجعين واللاعبين أيضًا لهم دور في تحقيق هذة النجاحات".

وتابع جيرارد: "أنه على كل من له علاقة بالمسابقة ان يعمل لجعل الدوري السعودي من أفضل المسابقات في العالم، ويمتلك نادي الاتفاق ثقافة خاصة، ولدية مشجعين رائعين ورئيس النادي شخص رائع رالبغم من انه سيتغير قريبًا لكن الجميع متحدون ويبذلون كل جهدهم لأجل النادي، وأحببت أن أكون في هذه البيئة".

واختتم ستيفن جيرارد تصريحاته قائلًا: “أنا متحمس لبناء علاقات قوية مع جميع الأفراد في النادي، وأتمنى أن أكون الدعامة المطلوبة لبناء وتطور الفريق".

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا