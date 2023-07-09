المشدد 5 سنوات لصاحب محل هتك عرض طفل بمدينة نصر

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل وتكبيله بالحبال وتصويره في مواقع مخلة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم أنه هتك عرض المجنى عليه الطفل "ر. م" بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما إن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاحًا أبيض- سكين- هدده باستعمالها وحسر عنه ملابسه والتقط بهاتفه الشخصي صورًا له عاريًا.

واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن التقط له صورًا وهو في أوضاع مخلة بالآداب بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.