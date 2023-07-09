قائمة البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد غزل المحلة في تمام الثامنة والنصف مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود

خط الهجوم ..

باسم مرسي _ كريم بامبو _ اسامة فيصل