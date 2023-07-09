صعق كهربي ينهي حياة شاب في بورسعيد

مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، إثر صعق كهربائي جنوب محافظة بورسعيد، وعلى الفور تم نقل الجثة الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً باستقبال مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، "على على عبد المعطى الهلالي" البالغ من العمر 29 عاماً، جثة هامدة، بادعاء صعق كهربى بمنطقة بحر البقر.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

ومع تزايد معدلات الحرائق المرتبطة باستخدام الكهرباء سواء في المنازل والشركات، التي أسفرت عن وقوع وفيات، تبرز أهمية طرق الوقاية من أخطار الكهرباء لحفظ الأرواح والممتلكات، وفي هذا السياق وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من النصائح للحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم ومنازلهم نستعرضها فيما يلي:

1- وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها

2 - تبديل المقابس الجدارية التالفة

3- التأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية

4- التأكد من أن القدرة الكهربائية لجميع المصابيح مناسبة للتركيبات وأنها تعمل بشكل سليم

5 -عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل عند مغادرة المنزل

6- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب الأجهزة الكهربائية

7- تجنب تحميل المخرج الكهربائي بعدد كبير من الأجهزة

8- التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة

9 - التأكد من سلامة ثرموستات السخانات وجهاز المنظم وصمام الأمان

10- التأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية ومراعاتها للمواصفات القياسية

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