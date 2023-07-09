تخصيص شباك واستراحة لذوي الإعاقة بفرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تخصيص شباك وغرفة استراحة مجهزة ودورة مياه للأشخاص ذوي الإعاقة، بفرع توثيق نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم الانتهاء من تجهيزه وافتتاحه الخميس الماضي، بحضور المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، يرافقه المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة، والمستشار أحمد زيدان، وكيل وزارة العدل بالشرقية، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووجهت المشرف العام على المجلس الشكر إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، على توجيهاته الدائمة بضرورة مراعاة آليات الإتاحة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند تطوير اي منشأة قضائية، أو حتى تسهيل الإجراءات عليهم في الأماكن التي تقدم الخدمات لهم، هذا فضلا عن التعاون القائم ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العدل من تدريب مقدمي الخدمة بوزارة العدل على لغة الإشارة، وآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تخصيص شباك وغرفة استراحة ودورة مياه لذوي الإعاقة

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن خطوة تخصيص شباك وغرفة استراحة ودورة مياه لذوي الإعاقة بفرع توثيق نادي الرواد بالعاشر، تدخل في إطار إنفاذ وتفعيل مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، وترجمة حقيقية لما جاء بمواده المتعلقة بالإتاحة عند تقديم الخدمة، كما أن هذه الخطوة تدخل في إطار الدمج المجتمعي الحقيقي خاصة ان الفرع الذي تم افتتاحه يقدم خدماته لباقي المواطنين، ومنحهم حق الدخول للنادي سواء أعضاء أو غير أعضاء.

وأكدت المشرف العام على المجلس، على دور المشاركة المجتمعية من كافة مؤسسات الدولة في التوعية بالخدمات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بهم عند تقديم هذه الخدمة الأمر الذي من شأنه زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودخول مواد القانون حيز التنفيذ الفعلي والحقيقي وعلى أرض الواقع.