جاريث بيل: لست نادمًا على توقيعي لـ ريال مدريد

أكد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق والمنتخب الويلزي، على أنه ليس نادمًا على التوقيع لريال مدريد، كما أنه اختار القرار الصحيح.

وأوضح أن علاقته بالجميع جيدة، على الرغم من الرحيل عن الفريق، مشيرًا إلى أنه عاش لحظات جميلة وجيدة مع الملكي.

جاريث بيل: عشت الوحدة ولحظات صعبة في ريال مدريد

تحدث بيل في حوار أجراه مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، حيث قال: "لم أندم على التوقيع لريال مدريد، فقد اتخذت القرار الصحيح تمامًا".

وأضاف: "دائمًا ما أردت أن ألعب في هذا النادي، فقد عشت لحظات لا تنسى مع ريال مدريد، بالإضافة إلى أن هناك لحظات صعبة وقاسية شعرت خلالها بالوحدة الشديدة، خاصة عندما تتعرض للانتقادات وصافرات الاستهجان".

وأكمل جاريث بيل تصريحاته: "عندما تعرضت للانتقاد لأول مرة، كنت صغيرًا ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع هذا الكم الهائل من الضغط".

بينما تحدث عن أسباب الانتقال للريال، فقال: "أحد هذه الأسباب مزاملة لاعبين مثل رونالدو وبنزيما، بجانب مودريتش وتشابي ألونسو ولاحقًا لعبت مع توني كروس".

وأكمل: "العلاقة مع جميع لاعبي ريال مدريد كانت جيدة، حتى مع رونالدو، أعلم أن البعض كان يتحدث عن مشاكل بيننا لكن لم أواجه أي مشكلة مع أي شخص، حتى في أصعب اللحظات، لقد استمعت بفترتي مع الفريق".

بينما علق على علاقته بزيدان، فقال: "بم يكن هناك أي مناقشات حادة، لم تكن بيننا أي مشاكل سلوكية، لكننا لم نتفق على بعض الأشياء، لكنه أدى بشكل رائع جدًا مع ريال مدريد".

فيما تحدث عن سوء العلاقة مع الصحافة، فقال: "من المحتمل سوء علاقتي مع الصحافة هي أنني لم أكن أحضر اللقاءات الصحفية، أردت فقط أن ألعب المباريات مع ريال مدريد وأختفي بعد ذلك".

وأختتم بيل تصريحاته: "انتقلت لريال مدريد في فريق جلاكتيكوس، والجميع توقعوا مني أن أكون متفاعلًا مع كل شيء، ومن أحد الأسباب التي هاجموني بسببها هي التحدث باللغة الإسبانية على انفراد فقط، مما جعل عدم تقديمي لأي لقاءات صحفية، لم يفهموا شخصيتي جيدًا".

الجدير بالذكر أن جاريث بيل رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي من 2022 للدوري الأمريكي، بعد انتهاء تعاقده مع الميرينجي، حيث توج بعدد من الألقاب المحلية والقارية على رأسها الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا 2016، و2017، و2018.