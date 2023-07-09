المنتخب الأولمبي يسيطر على التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

سيطر المنتخب الأولمبي المصري على التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي انتهت مساء أمس السبت بتتويج المنتخب المغربي بالطولة على حساب الفراعنة.

وكان المنتخب الأولمبي قد خسر المواجهة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد من نظيره أسود الأطلس، والتي جمعت الطرفين على ملعب ستاد مولاي عبدالله.

المنتخب الأولمبي يسيطر على التشكيل المثالي

سيطر لاعبو المنتخب الأولمبي على التشكيل المثالي للبطولة بعدما تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، مقابل 3 لاعبين من منتخب الغرب، وحضر في التشكيل 3 لاعبين من منتخب مالي، ولاعب وحيد من منتخب غينيا.

في حراسة المرمى: حمزة علاء "مصر"

في خط الدفاع: حسام عبدالمجيد "مصر" - إبراهيما سيسيه "مالي" - فودي دوكوري "مالي" - زكريا الوعدي "المغرب".

في خط الوسط: مامادو سانجاري "مالي" - سيدوبا سيسيه "غينيا" - إسماعيل صيباري "المغرب"

في خط الهجوم: إبراهيم عادل "مصر" - أسامة فيصل "مصر" - عبدالصمد الزلزولي "المغرب".

وحصل حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي على جائزة أفضل حارس مرمى البطولة، بينما حصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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