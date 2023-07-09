لوكاكو يرفض عرض الهلال ويتمسك بالاستمرار داخل أوروبا

مازال البلجيكي روميلو لوكاكو متمسكا بموقفه من العروض التي وصلت له من الدوري السعودي.

أكدت التقارير، أن لوكاكو لم يغير موقفه من العروض السعودية، ومازال يرفض الرحيل إلى الدوري السعودي التي وصلت له يونيو.

وتابعت ، أن لوكاكو يريد الاستمرار داخل أوروبا، ويريد البقاء مع إنتر ميلان.



عرض جديد

وأضافت، أن إنتر ميلان وتشيلسي سيكونان على تواصل في الأيام المقبلة، وسيقدم عرضا جديدا أفضل من السابق، لإقناع البلوز بالتنازل عن النجم البلجيكي.

وكان الهلال السعودي يحاول التعاقد مع لوكاكو، وكثف جهوده للحصول على توقيع المهاجم البلجيكي، لكن لوكاكو رفض العرض الأول الذي قدمه له الزعيم.

ويريد لوكاكو الاستمرار داخل قارة أوروبا، وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي.



