الشناوي يدعم حمزة علاء بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا للشباب

وجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي رسالة دعم لزميله بالفريق حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، وذلك عقب خسارة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام بالمغرب.

وخسر منتخب مصر من نظيره المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمع الطرفين على ملعب ستاد مولاي عبدالله، مساء أمس السبت.

رسالة محمد الشناوي لـ حمزة علاء

وكتب حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي رسالة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب " راسك فوق يا بطل!".

حمزة علاء أفضل حارس مرمى في امم أفريقيا

وكان حمزة علاء قد حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام في المغرب، بينما حصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

واستقبلت شباك منتخب مصر الاولمبي هدفين طوال البطولة بعد خوض 5 مواجهات، وكانت في اللقاء النهائي أمام منتخب المغرب بواقع هدف في الوقت الأصلي وأخر في الوقت الإضافي.

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