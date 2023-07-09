حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تبذل قصاري جهدها للحفاظ على جودة الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مستمرة في مواجهة سارقي التيار الكهربائي وتحرير محاضر رسمية ضدهم للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين و400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام في السداد.

وقال المتحدث الاعلامى لوزارة الكهرباء، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 2 مليون و450 ألف عداد كودي للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون و600 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأكد حمزة أن الشركة القابضة للكهرباء تدرس حاليا تعميم تجربة المرور على مستخدمي نظام الممارسة شهريا بجميع شركات توزيع الكهرباء بدلا من 3 شهور.

وأوضح أن الهدف من المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة هو ضمان محاسبة هؤلاء المخالفين بدقة وعدم التلاعب فى حق الدولة خاصة، كاشفا أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد هذه المهمة لشركة شعاع نتيجة للنجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية و مساهمتها فى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الخسائر المالية التى تتعرض لها الوزارة بسبب سرقات التيار الكهربائي ضخمة وتؤثر على خطة التطوير التى تتبناها الوزارة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، كاشفا أن الوزارة تسير فى عدة اﻻتجاهات لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتج عن السرقات.