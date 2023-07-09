ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال العملات الإفتراضية من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقدرصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام" ، ودعوة متصفحى التطبيق المشار إليه لإستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الإفتراضية المشفرة وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه والقائم على الترويج لذلك التطبيق وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة – عدد 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى) وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (208) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2286) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (25) قضية .

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزويرالمستندات": ضبط (5) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة صورها واشكالها.