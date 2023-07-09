فعاليات وأخبار الكنيسة القبطية فى أسبوع

البابا تواضروس يحتضن محبة الأقباط

دقت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، منذ أيام أجراسها، احتفالًا بعودة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذى تعرض له قداسته منذ حوالى شهر.

أعلنت الكنيسة إصابة البابا تواضروس الثانى، الذى اختار أن يمكث فترة علاجه بمنطقة كنج مريوط فى الإسكندرية، أرسل خلالها رسالة مؤثرة للأقباط يطمئنهم على وضعه، ويخبرهم بأن الإجهاد الشديد قد يظهر بصورة مفاجئة، ولكنه قابل للعلاج، فكان هناك أثر كبير لدى أبناء الكنيسة بعدما شاهدوا هذه الرسالة المحفزة التى تعكس مدى قوة الأب الراعى.

ووسط احتفالية بسيطة وحفاوة عارمة استقبل ما يقرب من ٧٨ أبًا مطرانًا وأسقفًا قداسة البابا، فى الساحة الخارجية للمقر البابوى، ثم توجهوا إلى صالون الاستقبال الرئيسى، وتحدث قداسته عن الحالة المرضية التى تعرض لها، مشيرًا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به فى رحلته الرعوية الأخيرة فى روما والنمسا خلال شهر مايو الماضى.

كما استرسل أنه منذ وصوله أرض مصر وتوالت الاحتفالات واجتماعات المجمع وبحث العديد من الموضوعات الرعوية، وألمح فى هذه الجلسة إلى أهمية توخى الحذر من التغيير المفاجئ فى درجات الحرارة وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع.

يروى البابا عن فترة مرضه أنه حرص على الالتزام بالبرنامج العلاجى بكل دقة مما ساهم فى فى سرعة تعافيه، ناصحًا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوى مع تجنب التعرض لمتاعب صحية، والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية.

فى المقر البابوى بالقاهرة، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومعه الآباء القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، والقس أنطونيوس صبحى، والراهب القس بولس آڤا مينا، والراهب لعازر المحرقى، المسئولون عن تطوير البرامج فى الأسقفية.

ناقش قداسته معهم ترتيبات الخدمة فى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية خلال الفترة القادمة وشجع الدور التنموى الذى تقوم به الأسقفية فى خدمة المجتمع والكنيسة.

البابا تواضروس يشهد حفل «معهد ديديموس» بمسرح الأنبا رويس

شهد قداسة البابا حفل تكريم خريجى معهد القديس ديديموس للمرتلين، بمسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتخلل اللقاء تقديم مجموعة من الألحان رتلها خورس المعهد كلمات للراهب القمص فام الأنبا بيشوى المشرف على المعهد، والأرشيدياكون المعلم إبراهيم عياد، والخريج چورچ وهيب «من لوس أنچلوس»، ونيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس، الين عكسوا فى كلمتهم عن سعادتهم بعودة قداسته.

وحضر الحفل من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

البابا تواضروس يستأنف دوره فى رعاية الأقباط

لم يكف البابا عن تقديم دوره الرعوى منذ عودته من رحلة مرضه فقد التقى بثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوى، لبحث وعرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

ثم التقى قداسة البابا فى لقاءات منفردة بعدد كبير من الأباء أبرزهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

الكنيسة تودع القمص كيرلس مقار

ودعت الكنيسة القبطية الجمعة الماضية، القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بكليرواتر فلوريدا، التابعة لإيبارشية جنوبى الولايات المتحدة، وشقيق نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونين.

وأرسل قداسة البابا تعزية قلبية فى رحيل الأب القمص قائلًا: «على رجاء القيامة نودع كاهنًا مباركًا وخادمًا أمينًا خدم العلم والوطن، وخدم أسرته والكنيسة بأمانة وإخلاص، فى محبة واتضاع وبذل».

وذكر البابا فى رسالته دور الأب الكاهن واصفًا «كان عالمًا فى تخصصه العلمى وأنجز الكثير كأستاذ جامعى مرموق وكان من نصيبى أن أكون طالبًا جامعيًا تتلمذت على يديه خلال سبعينيات القرن الماضى».

وأعرب عن محبته وتقديره للكاهن المتنيح قائلًا: «إننى أحمل للأب كيرلس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة فى قلبى وأشعر بخسارة كبيرة فى رحيله».



احتفالية الأقباط الكاثوليك بـ«شهر قلب يسوع الأقدس» بالفجالة

اختتمت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة التابعة للأقباط الكاثوليك، منذ أيام شهر قلب يسوع الأقدس، وأقامت احتفالية العيد بحضور كل من الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، عدد من المُصلين.

تخلل الاحتفال إقامة القداس الإلهى وصلاة مسبحة قلب يسوع، وتلاوة طلبة قلب يسوع، بالإضافة إلى التطواف الاحتفالى، بأيقونة قلب يسوع، وزياح الأيقونة، والذى تزامن مع إحياء ذكرى السيامة الكهنوتية للأب بولس.

يعرف «شهر يونيو» حسب الغموضية الكاثوليكية بـ«شهر قلب يسوع الأقدس» ويعود إلى القرون الوسطى، يمكن أن يتغيير التاريخ كل عام بسبب وجود احتفالية يوم الجمعة بعد عيد الجسد أو «عيد القربان المقدس» كما هو يعرف، كرست الكنيسة الكاثوليكية وبعض الكنائس المسيحية الأخرى هذا الشهر «قلب يسوع» كرمز لمحبته للبشرية بحسب الاعتقاد المسيحى وتم نشر هذه الفعالية على يد الراهبة الفرنسية مرغاريتا ألاكوك.