عاجل
فداء الأقصى.. آخر كلمات الفلسطيني قصي عليان بعد حكم حبسه 14 عاما (فيديو)
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فداء الأقصى.. آخر كلمات الفلسطيني قصي عليان بعد حكم حبسه 14 عاما (فيديو)

فداء الأقصى
فداء الأقصى

"فداء الأقصى" آخر كلمات الفلسطيني قصي عليان، وهو في طريقه إلى الحبس، وثلاثة من جنود الاحتلال يسحبنه بعدما حكمت محكمة الاحتلال بالقدس عليه، اليوم الأحد بالسجن 14 عاما.

الشاب الفلسطيني قصي عليان، الذي يعيش في بلدة العيسوية بالقدس، ودع أسرته بابتسامة عريضة ووجه مُشرق يملأه الفخر بما يناضل من أجله، وبينما كان والده يودعه بدعوة من القلب "الله يرضى عليك يا أبني" رد قصي "فداء الأقصى يا حبيبي".

 

يذكر أن قصي كان قد اعتقله عام 2021، بعد مشادة كلامية مع جنود الاحتلال، ثم أفرجت الشرطة الإسرائيلية، عنه بشكل مفاجئ، بعد إصابته بتشنجات وأوجاع رأس وفقدان للوعي.

مواد متعلقة

وزير الري يتابع إجراءات تطوير المعامل لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه

وزير الري يتابع إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة وتعظيم الإستفادة منها

بعد الراكبة الأمريكية.. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو)

أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

مي حلمي عبر ثيردز لـ ماسك: "عمك مارك علِّم عليك"

فأر يجري وراء قط والأخير يطلب النجدة (فيديو)

قِس يلعن زيلينسكي بالصليب في بلغاريا.. فيديو

لم نعد أسرى لتويتر.. أبرز آراء مستخدمي Threads بعد تجربته (فيديو)
الجريدة الورقية