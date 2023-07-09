فداء الأقصى.. آخر كلمات الفلسطيني قصي عليان بعد حكم حبسه 14 عاما (فيديو)

"فداء الأقصى" آخر كلمات الفلسطيني قصي عليان، وهو في طريقه إلى الحبس، وثلاثة من جنود الاحتلال يسحبنه بعدما حكمت محكمة الاحتلال بالقدس عليه، اليوم الأحد بالسجن 14 عاما.

الشاب الفلسطيني قصي عليان، الذي يعيش في بلدة العيسوية بالقدس، ودع أسرته بابتسامة عريضة ووجه مُشرق يملأه الفخر بما يناضل من أجله، وبينما كان والده يودعه بدعوة من القلب "الله يرضى عليك يا أبني" رد قصي "فداء الأقصى يا حبيبي".

تغطية صحفية:" محكمة الاحتلال تحكم على الشاب قصي عليان من قرية العيساوية بالسجن مدة 14 عام ونصف". pic.twitter.com/ZmScY8U5Dm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 9, 2023

يذكر أن قصي كان قد اعتقله عام 2021، بعد مشادة كلامية مع جنود الاحتلال، ثم أفرجت الشرطة الإسرائيلية، عنه بشكل مفاجئ، بعد إصابته بتشنجات وأوجاع رأس وفقدان للوعي.