" أنت قدها "مبادرة شبابية لمنع إنتشار مخدر الشابو بقوص

نظمت جمعية نهضة قوص بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بقاعة كليوبترا بقوص جنوب قنا لقاء تفاعلى تثقيفي بعنوان " انت قدها - خليك بعيد الشابو مش هايفيد " والذى استهدف نشر الوعى التثقيفى عن أضرار وكيفية مجابهة انتشار مخدر الشابو والحد من انتشاره بالمجتمع القوصى .

حضر اللقاء الدكتور محمود عاطف رئيس مجلس الإدارة لجمعية نهضة قوص وخالد السيد مدير بيت التطوع لصندوق الإدمان والمخدرات بقنا وإبراهيم عبد الحميد مدير مشروع تعزيز مهارات وبناء قدرات الشباب والإعلامية أسماء عطا مدير تنفيذي الجمعيةو محمد سليم محامي بمحكمة قوص وعضو مجلس النواب السابق والإعلامى هانى أنيس منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بمحافظة قنا .

تناول اللقاء ندوة تثقيفية حضرها عدد من الشياب وممثلى المجتمع المدنى تحدث فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المتخصصين فى مكافحة الإدمان وعدة فقرات فنية ومسرحية عن اخطار الإدمان نفذها فريق المسرح بقصر ثقافة قوص بقيادة المخرج حسن عبدالعزيز .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عاطف هلالى رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة قوص إن حملة انت قدها لمحاربة وتحدى ومواجهة انتشار مخدر الشابو داخل مدينة وقرى مركز قوص جاءت تلبية لرصد عدة بؤر لانتصار للمخدرات بالمجتمع القوصى لذا وجب التفكير فى عقد فعاليات تثقيفية وميدانية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وصندوق الأمم المتحدة والذى يسعى لتعزيز دور الشباب لاحداث التغيير للأفضل داخل المجتمع .