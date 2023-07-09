وزير الصحة يستجيب لمطالب المواطنين بسرعة بناء مركز ووحدة صحية ببشائر الخير

شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على المسئولين بمحافظة الاسكندرية بسرعة بناء مركز ووحدة صحية لاهالى بشائر الخير استجابة لمطالب المواطنين، وتفقد وزير الصحة الوحدة الصحية بمنطقة بشائر الخير واستمع الى شكاوى المواطنين ومطالبهم ببناء وحدة صحية اضافية نظرا لزيادة اعداد المواطنين بالمنطقة وحاجتهم الطبية المستمرة .

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة ويرافقة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الوحدات الصحية بمنطقة بشائر الخير خدمات حملة «100 يوم صحة» .

وتأتي زيارة وزير الصحة والسكان، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»، حيث أشاد الوزير، بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة، يوم الأحد 25 يونيو 2023.

تفقد الوزير سيارات القوافل، والعيادات المتنقلة، موجهًا بمدّ عمل القافلة الطبية حتى يوم الخميس المقبل، كما اطلع على خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ دعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع.

كما قام الوزير تفقد عيادات القوافل الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وكذلك مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، موضحًا أن الحملة تستهدف تقديم الفحوصات الطبية والعلاجية والدوائية، لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ومنها منطقة (بشاير الخير) والمناطق المجاورة.

اشاد وزير الصحة ا بجهود الفرق الصحية وفرق التوعية، كما اطمأن على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية، بمختلف التخصصات، واطمئن على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بالبدء في وضع خطة لإنشاء مركز ووحدة صحية لساكني (بشاير الخير)، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل، وبالمجان.

اكد وزير الصحة على أهمية دور فرق التواصل المجتمعي، المنوطة بنشر الوعي الصحي، لدى المواطن بأهداف الحملة، وحثهم على الاستفادة بخدماتها، والاطمئنان على أنفسهم، خاصةً الندوات الخاصة بتوعية السيدات، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، موجهًا بالمرور الدوري على السيدات في منازلهن لتقديم التوعية الصحية، كما وجه السيدات الحاضرات بضرورة المتابعة الطبية الدورية، لهن ولأطفالهن.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.