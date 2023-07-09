آثار الإسكندرية تحاول إنقاذ " سراى الحقانية " من الإنهيار

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، مشروع ترميم مبنى محكمة الحقانية او سراى الحقانية الكائنة بمنطقة المنشية وسط الاسكندرية المسجلة كأثر بالقرار رقم 196 لسنة 2001 باعتبار أنها من أقدم وأكبر المحاكم الأثرية بمصر، كما تحتوي على 250 غرفة و4 قاعات محكمة، حيث تمت متابعة سير الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات.

كانت قد عاشت الحقانية صامدة الى ان تسببت الشروخ تهدد وجودها أصبح حالها لا «يسر عدواً ولا حبيباً»، نتيجة الإهمال الذى تعانيه منذ عشرات السنين بسبب توقف مشروع الترميم والتطوير، حيث لم تمتد يد الترميم إلى أقدم محكمة فى مصر تجاوز عمرها 125 عاماً منذ ثورة يناير٢٠١١؟.

يشار إلى أن سراي الحقانية أنشئت عام 1293/ 1876م في عصر الخديوي إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، وجرى تجديدها عام 1303ه/ 1886م في عصر الخديوي توفيق، ثم تم تجديدها مرة أخرى في عهد الملك فاروق عام 1938م.

وشهدت قاعات المحكمة، أشهر القضايا الذى شهد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر المعروفة تاريخيا بـ«حادث المنشية»، والذى يقع على مسطح مساحته 3000 متر، ويقع فى 4 طوابق كما شهدت حادثة دنشواي، وقضيتي ريا وسكينة، وسفاح الإسكندرية.،وبحسب التصميم توجد لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسي تشير إلى تجديد مبنى سراى الحقانية عام 1303ه/ 1886م، ويؤكد ذلك طريقة البناء التى ترجع لعصر أسرة محمد على، كما أن طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا في ذلك الوقت وهو أسلوب معماري انتشر في مصر في عهد الخديوى إسماعيل.

وجرى بناء المحكمة على الطراز الإيطالي من مبنى مستطيل مكون من 5 طوابق وبدروم متباينة الارتفاعات، ومواد البناء هي الحجر الجيري والطوب الأحمر واستخدام كمرات حديد وبراطيم خشبية في الأسقف.

ويحتوي مبنى سراي الحقانية على 4 واجهات، إذ تعد الواجهة الشمالية هي الواجهة الرئيسية وبها المدخل الرئيسي يفتح بها نوافذ مستطيلة، والواجهة مقسمة لـ 4 مستويات، المستوى الأول من أسفل ويفتح به نوافذ البدروم، والمستوى الثاني وبه نوافذ الطابق الأول والثاني، والمستوى الثالث وبه نوافذ الطابق الثالث والرابع، والمستوى الرابع وبه نوافذ الطابق الخامس.

يزين أعلى المدخل الرئيسي فرانتون بداخله دائرة يحيط بها إكليل من فرع نباتى من غصن الزيتون، وبداخل الدائرة عبارة العدل أساس الملك سنة 1303 وعلى الجانبين زخارف نباتية تشبه سعف النخيل أو أغصان الزيتون ويعلوها ما يشبه اللفافة الورقية وقد تم تنفيذ ذلك باللون الأخضر، ويزين وسط المدخل عامودين يستندا إلى دعامتين ويتوجهما تاج إيونى وزخرفة البيضة.

ويعلو المدخل إطار مستطيل نقش فيه سنة 1886 إفرنكية سراي الحقانية سنة 1303 هجرية ويلى المدخل ردهة على جانبيها نوافذ خشبية يليها المداخل الرئيسية وهم ثلاثة مداخل أوسعهم الأوسط والمعقود بعقد نصف دائرى، أّمّا المدخلان الجانبيان فهما مستطيلا الشكل، وعلى يمين ويسار الردهة يوجد مدخلان يؤديا إلى ممر ممتد من الشرق للغرب ثم ينعطف فى نهايته إلى الجنوب ثم ينعطف ثانية إلى الغرب ويفتح به حجرات على الجانبين.