حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبد اللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم والحسينى نائبا رئيس المدينة، ومسؤولى قسم المتابعة والإشغالات بالوحدة، اليوم الاحد حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق المدينة ولاسيما كوبري المركز.

حيث تمكنت الحملة من رفع التعديات والإشغالات على الطريق، كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك التي تعوق الحركة المارة، وجرى رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية، من أمام المحال التجارية.

وذكر عبد اللاه خبير رئيس مجلس مدينة دشنا، أن الحملة مستمرة خلال الأيام القادمة وان محلية دشنا فى متابعة ميدانية مستمرة للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأكد الخبير على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتعدى على الطريق العام والقضاء على العشوائيات بالشوارع، مضيفاً ان ذلك يأتى بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برفع الإشغالات من أمام المدارس والمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بدشنا.