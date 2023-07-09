تركيا تلفظ الجماعة الإرهابية تقربًا لمصر

عقب سنوات من توتر العلاقات .. عادت جسور المد المصري التركي لوصالها مرة أخرى، وذلك بالإعلان رسميًا منذ أيام عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

ولعل ذلك التقارب المصري التركي جاء على رأس الجماعة الإهابية، في ظل سعى النظام التركي لتضييق الخناق على الإخوان وتطبيق القانوان بصرامة على الخارجين منهم.

مداهمات وتكميم لجان الإرهابية

فبحسب موقع "العربية" .. شنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد منذ أيام، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها، ليتراجع قادة الإخوان مركدين أنهم سيلتزمون بعدم ممارسة أي أنشطة ضد مصر من الأراضي التركية وحتى خروجهم منها.

وأفاد الإعلام التركي أن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فورا والترحيل من البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن تسليم عناصر "الإخوان" الهاربين من مصر إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو 2013، وغلق وسائل الإعلام التي تهاجم مصر من تركيا، كانت من شروط القاهرة للموافقة على إعادة العلاقات مع أنقرة.

رفض التجنيس للهاربين من الإخوان

انعكست أول أوجه لفظ الوجود الإخواني من تركيا، في رفض السلطات التركية منح الجنسية الخاصة بالدولة لقيادات إخوانية ممن رفعوا مطالب إلى النظام للحصول على الجنسية أو تجديد الإقامة، ومنهم الهارب من حكم مصري بالإعدام، وجدي غنيم.

كما رفضت أنقرة منح الجنسية للعشرات من عناصر الإخوان، كما تدرس إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقا على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.

من جهة أخرى أكد خبراء في الشأن التركي، أن أعضاء الإرهابية قرأوا الموقف جيدًا وقرروا الرحيل طوعا بعد ما لاحظوه من تقارب بين القاهرة وأنقرة، حتى لو لم تطلب تركيا منهم ذلك ووضع خطط بديلة لأماكن إقامتهم عبر القارات.

صفعة على وجه إعلاميي الجماعة

وعن الذراع الإعلامي للجماعة.. رفضت السلطات التركية منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة، بينهم حسام الغمري وهشام عبد الله وهيثم أبو خليل وعماد البحيري وأحمد عبده، إلى جانب ذلك بدأ عدد من إعلاميي الجماعة الذين يعملون في قناة "وطن" باسطنبول التوجه إلى بريطانيا للعمل في قناة "الشعوب" التابعة للجماعة، والتي تبث من لندن و يتواجد مقرها الرئيسي في مدينة بلفاست بإيرلندا، تنفيذا لتعليمات من قادة الجماعة لهم بسرعة الرحيل.

ولعل أكبر صفعة للنظام الإخواني تمثلت في قيام أنقرة بوقف الهجوم المكثف من قنوات "الإخوان" ومنصاتهم الإعلامية التي تحتضنها إسطنبول منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأوقفت برامج عدد من الإعلاميين، منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، ثم قررت وقف بث قناة "مكملين" من إسطنبول، التي رحلت إلى لندن، خلال العام الماضي.