الجيش السوداني ينفي قصف مدنيين في أم درمان

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، شن أي غارات جوية على مدينة أم درمان السودانية نتج عنها مقتل وإصابة مدنيين، وذلك بعد تداول أنباء عن مقتل 22 شخصا على الأقل في ضربة جوية استهدفت المدينة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان.

وأضافت أن قوات الدعم السريع هي من ألصقت هذه التهمة بالقوات المسلحة في "إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه المليشيا المتمردة محاولة تغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين".

وتابعت: "أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا".

وكانت صفحة القوات المسلحة السودانية على "فيسبوك" قالت، السبت، بأن قوات العمل الخاص، نفذت عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع.

ولم تذكر الصفحة أي شيء عن مشاركة قوات جوية في العملية.

وشهدت مدينة أم درمان خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط أنباء عن تحقيق الجيش تقدما في المدينة.

الأمم المتحدة تندد

وذكرت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش في مدينة أم درمان.

وفي وقت لاحق ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقتل مدنيين في أم درمان.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش عبر عن أسفه لما توارد من أنباء عن مقتل أكثر من 20 مدنيا بسبب ضربة جوية في أم درمان.

وندد بمقتل مدنيين بسبب العنف في إقليم دارفور، وعبر عن قلقه بشأن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال إن ثمة تجاهلا تاما للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق.

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: