توريد 534.5 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الأحد من الأقماح بلغ ١٨٥ طن و٤٨٣ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٤٥٧ طن و٥٢٠ كيلو قمح.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي، الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجاره الداخلية المختصه بالمحافظة المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، وتخزينه بطريقة جيدة، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.