تفاصيل معرض الأوبرا للكتاب احتفالا بثورة 30 يونيو.. فيديو

كشف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل معرض الأوبرا للكتاب، مؤكدًا أنه يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن معرض الأوبرا سيكون الخطوة الأولى من خلال سلسلة من المعارض بالشهر الجاري، مضيفًا أن معرض الأوبرا المُقام في المحافظات هذا العام يضم مجموعة من الناشرين بالقطاع الخاص إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.

وأشار إلى أن معرض الأوبرا للكتاب يضم مجموعة من دور النشر الخاصة سواء كان في الإبداع الفكري أو الروائي أو الشعري أو التأليف، لافتًا إلى أن بعض دور النشر تضم مجموعات متنوعة لاجتذاب الأطفال ومؤلفاتهم، يأتي ذلك فضلا عما تقدمه وزارة الثقافة من مطبوعات وكتب متنوعة في شتى المجالات المختلفة بأسعار تناسب الجميع.

معرض الأوبرا الكتاب سياق ثقافي وليس سوقا للبيع

وأكد أن معرض الأوبرا الكتاب عبارة عن سياق ثقافي وليس فقط سوق لبيع الكتب، وهذه إشارة مهمة، متابعا: “سيصاحب معرض الكتاب مجموعة من الفاعليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، وتكون هذه الندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة”.

وذكر أن هذه الندوات تناقش مجموعة مهمة جدا من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناه في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.