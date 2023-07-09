فرحة طلاب الثانوية بالأقصر لسهولة التفاضل والجيولوجيا

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر، اليوم الأحد؛ لسهولة امتحانات الشعب الثلاثة؛ علمي رياضة، والأدبي، وعلمي العلوم، في مواد التفاضل والتكامل، والجيولوجيا، وعلم النفس.

ورصدت عدسة الوفد ردود فعل الطلاب حول الامتحانات؛ فقال الطالب عمر محمود، شعبة الرياضة: إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكن بعض الأسئلة كانت تحتاج لوقت أطول، للتفكير في الإجابة.

فرحة طلاب الأقصر بسهولة التفاضل والجيولوجيا



واتفق معه محمود عبد الرازق، مؤكدًا أن امتحان التفاضل لم يخرج عن المنهج، والأسئلة كانت مباشرة، متمنيًا انتهاء كافة امتحانات المواد في سهولة ويسر، وأن يحالفهم التوفيق في النتائج.

طلاب الأقصر عقب الامتحانات



وعن امتحان مادة الجيولوجيا لشعبة العلوم، قال كرم محمد إن الامتحان جاء في متناول الطالب ذا المستوى المتوسط، معبرًا عن فرحته بأن الامتحان جاء أسهل من امتحاني الفيزياء والكيمياء.

مراجعة طلاب الأقصر للامتحان

وأكدت شيماء بدوي، بالشعبة الأدبية أن امتحان علم النفس تضمن أسئلة مباشرةً ولم يخرج عن المنهج، موضحة أن الامتحان أسعد كل زملائها لسهولته.

