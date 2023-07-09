البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 فى مجموعة، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قانون الاستثمار، إنه سبق أن مشروع قانون له طبيعة وأهمية خاصة، لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه، وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأضاف - خلال مناقشة مشروع القانون - قائلًا؛ دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع، سواء فى اللجنة النوعية المختصة، أو في الجلسة العامة.

وأوضح، أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تُعد خطوة عظيمة تسهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلس النواب على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تابعت ما ورد فى مشروع قانون الاستثمار من مواد تشجع الاستثمار وتلغى إعفاءات الجهات الحكومية من الامتيازات.

وتساءل "داود" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب هل مناخ الاستثمار فى مصر يؤدى إلى جذب الاستثمار، أنا مع المحفزات والمزايا التى وردت فى القانون، ولكن لما لم نقارن أنفسنا بدولة مثل المغرب

ووجه "داود" كلمته لرئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفى جبالى، قائلًا "بصفة حضرتك كنت رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا لا يوجد مناخ جيد للحريات وعدم وجود رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية، وهناك معوقات تواجة الاستثمار والمستثمرين.

وأضاف "داود"، استفسر من سيادتك هل البنية التشريعية التى خرجت من المجلس تؤدى فى النهاية إلى تشجيع الاستثمارات، موضحًا، "عمرنا ما كسبنا قضية أمام المحاكم الدولية سوى قضية طابا، لأن كان هناك أقطاب ترافعوا فى القضية، الدكتور وحيد رأفت، والدكتور مفيد شهاب، مشددًا على ضرروة إجراء تعديلات فى قوانين الحريات العامة، فالمستثمر قبل قدومه على الاستثمار فى دولة ينظر إلى حال سجونها، وماهو دور السفارات المصرية فى الخارج فى حل المعوقات التى تواجه المستثمرين والسماع منهم رغم أننا أكبر سوق استهلاكية ونملك موارد طبيعية، إلا أن هناك إحجامًا من المستثمرين للاستثمار فى مصر.

وأضاف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 مهم وجاذب للاستثمار، وكنا نطمع أن يتضمن تعديلات أكثر من ذلك، ولكن أن تأتى متأخرًا أفضل من ألا تأتى.

وأضاف "محسب"، أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، تجذب الاستثمار وهو أمر جيد نادينا به منذ 3 سنوات، كذلك منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحًا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة في سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وتابع "محسب"، الحكومة تفكر بشكل جيد، وتعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مصر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد. يتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار، أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وأيضًا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة، أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029

كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأي قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت هذه المادة تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار في عدة مواضع:

• المادة (٩): تؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه.

• المادة (۱۲) فقرة أولى - بند (۲): تجيز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة، أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى عام ۲۰۲۹.

• المادة (۱۳): استحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (11) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز (٥٠%)، وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

• المادة (١٤)، فقرة أولى: أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (۱۱) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

• المادة (۱۷) فقرة ثانية: تضمنت بيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.

• المادة (٢٠): تجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

• المادة (٣٤): أجازت بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

• المادة (٤٠) الفقرتان الثانية والثالثة: تتناول التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.

المادة الثانية:

تضمنت هذه المادة تعديلًا بالإضافة على قانون الاستثمار، وذلك على النحو التالى:

1) مادة (۱۱) مكرراً: تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة ١٥% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة ٥٠% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

2) المادة (۱۱) بند (۱): إضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذا البند؛ وذلك ضمانًا لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقًا للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا من هذه الجهود.