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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

95 ألف مخالفة مرورية متنوعة

حملة مرورية
حملة مرورية

نجحت الادارة العامة للمرور من ضبط 95988 مخالفة مرورية متنوعة ، في حملات مرورية مكبرة شنتها خلال ال 24 ساعة الماضية لرصد المخالفات وتجنب وقوع الحوادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف ، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

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