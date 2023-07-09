ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية

نفذت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية على المخابز إستهدفت الحملة مراكز طلخا وشربين و المنصورة

قاد الحملة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز لتجميعه ٢٢٩ بطاقة تموينية ذكية وقامت الحملة بالتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وقامت الحملة بتحرير عدد ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٣٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام. وعدد ١١ محضر نقص وزن بمقدار من ١١ : ٢٨ جرام. و محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين و محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

وتمكنت الحملة من تحريرعدد ٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.