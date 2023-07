دراسة بحثية بجامعة طيبة التكنولوجية حول "تأثير جائحة كورونا على جودة الخدمات السياحية"

قدم الدكتور سلامة عمار، الأستاذ المساعد ببرنامج السياحة والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، دراسة هامة حول تأثير جائحة كورونا على جودة الخدمات السياحية الفندقية وولاء السائح وثقته في المقصد السياحي، جرى نشرها بالمجلة الدولية The international journal of Tourism and Hospitality studies، باسم جامعة طيبة التكنولوجية، وذلك تحت رعاية أ.د عادل زين الدين محمد، موسى، رئيس الجامعة.

تناولت الدراسة تحليل تصورات 351 سائحًا زاروا مدن الأقصر وأسوان والغردقة بجمهورية مصر العربية، خلال شهري يونيو وأغسطس من العام 2022، إذ جرى فحص فرضيات البحث بواسطة برنامج SmartPLS-3.0، وكشفت النتائج التجريبية لهذه الدراسة عن أن جودة الخدمات السياحية والخدمات الفندقية لها علاقة إيجابية مع ولاء السائح للمقصد السياحي بعد جائحة وباء كورنا.



كما أوضحت الدراسة، الدور الوسيط لثقة السائح في المقصد السياحي، بين جودة الخدمات السياحية والفندقية، وبين ولاء السائح للمقصد السياحي، إذ كان لوباء كورونا العديد من التأثيرات النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، على مختلف الجهات الفاعلة في صناعة السياحة والضيافة حول العالم مؤخرا، كما جرى تضمين الأثار النظرية والعملية حول كيفية تطبيق نتائج هذا البحث على صناعة السياحة والضيافة.