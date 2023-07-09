"مريم" تصرخ طالبةً الخلع: "عاملني كما لو كنت جارية لديه"

ضاق بها الأمر ذرعًا فلم تعد تستطيع التحمل بعد الآن، بعد محاولات متوالية لانتشال حياتها الزوجية من غياهب الظلام الأبدي، على بُعد خطوات من محكمة الأسرة، تتحسس "مريم" الزوجة الثلاثينية، طريقها المؤدي إلى حكم الخلع والخلاص المحتوم، بعد سنواتٍ طوال من المعاناة في ظل زوج دائم التعدي عليها بالإيذاء البدني واللفظي.

وتقول الزوجة اليائسة في نبرةٍ يشوبها الكثير من الأسى، إن زواجها الذي تمخض عن إنجاب 3 أطفال، لم يتكلل بالاستقرار والحياة الهانئة، على الرغم من مُضي 8 سنوات من زواجها، الذي أتى عن طريق ما يُعرف بـ"زواج الصالونات" من تاجر مفروشات، على الرغم من كونه يكبرها سنًا بنحو تسع سنوات، فهى الآن في الثلاثين من عمرها، بينما هو على مشارف الأربعين من عمره، كل هذه المسافة كانت كفيلة بتباعد المسافات بينهما.

وتسرد الزوجة تفاصيل معاناتها المتكررة، فتُردف بأن زوجها اعتاد على التحدث معها بشكلٍ غير لائق على سبيل "الدعابة" كما زعم في بداية زواجهما، إلا أن الأمر تفاقم إلى حد توجيه الإساءات اللفظية إليها مع كل خلاف ينشب بينهما، كل ذلك كان مقدمة إلى تعديه عليها بدنيًا في أكثر من مناسبة وبدون أي خطأ يُذكر صادر عنها، فتارة كان يضربها لتأخرها في إعداد الطعام، وتارة أخرى كان يوجه لها سيلًا من الإهانات على مرأى ومسمع من أطفالهما الصغار، مُعللًا ذلك بإهمالها لواجباتها الزوجية تجاهه، وتصف الزوجة بأن معاملة زوجها إياها كما لو كانت جارية بلا كرامة أو اعتبار عنده.

الزوجة عادت لتضيف بأنها نقلت شكوى إلى أهلها حول علاقتها الزوجية المسمومة، على أملٍ أخير بوضع حل جذري، ولكن جميع وساطات الأهل والأقرباء باءت جميعها بالفشل، بعدما تحطمت جميعها بسبب غطرسة زوجها وابتعاده عن تعاليم الدين الحنيف الذي حث الرجل على حسن معاملة زوجته من منطلق المودة والرحمة بينهما، وفي إحدى المرات صرخ في وجهها بسبب نسيانها "كي" قميصه ليوجه لها اتهامًا بالتقصير وعدم جدارتها بالزواج منه، قبل أن تتطور المشاجرة إلى تعديه عليها بالضرب المبرح إلى أن تدخل الجيران الذين نجحوا من إفلاتها من بين يديه، هنا أدركت الزوجة استحالة العيش معه مُجددًا، فتختتم قائلةٍ: "الطلاق أو الخلع أهون من العيش ذليلة مع زوج لا يعرف عن الرحمة أي شىء وكل ما أتمناه الخلاص من حياتي معه واستكمال حياتي مع أطفالي في هدوء وسكينة".