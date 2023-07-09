نوفمبر القادم .. التشكيل الجديد للمجالس التصديرية

يصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أوائل نوفمبر القادم بصفته الوزير المختص قرارا يقضى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية " 13 مجلسا" بعد انقضاء فترتها القانونيه .

يذكر أن مدة عمل المجالس التصديريه " 3 " سنوات وكانت قد انتهت فى مايو الماضى من العام الجارى ، ثم أصدر وزير التجارة قرارا بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر تنتهى فى فى العاشر من نوفمبر القادم وهو ما يتطلب من الوزير المختص إصدار قرار بإعادة تشكيل المجالس .

من المتوقع ان يطول التغيير عدد محدود من رؤساء رؤساء المجالس ،وقد لا يستمرون ويطولهم التغيير بهدف تجديد الدماء ، ووضع اهداف وإستراتيجيات جديده لمنظومة التصدير المترهله والآخذه فى الهبوط ،فقيمة صادرات مصر التى تمتلك إمكانيات بشرية هائله لا تتعدى بأقصى حال من الأحوال 53 مليار دولار وهى أرقام هزيله مقارنة بصادرات دول عربيه كثيره ،لأنه من المفروض ألا تقل صادراتنا عن 150 و200 مليار دولار وهو الرقم الذى نادت بتحقيقه الدوله .

قد تطول التغييرات المرتقبه للمجالس التصديريه فى نوفمبر القادم اسماء ، المهندس سعيد أحمد رئيس التصديرى للنسبج والغزل والمفروشات وهو الوحيد الذى اعلن للمقربين حوله عدم ترحيبه بالإستمرار فى رئاسة المجلس والراحه ،والتفرغ لمشروعاته الخاصه بعد أن أمضى ثلاث دورات متتاليه.

وتعد ياسمين خميس رئيس رئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون هى الشخصية الأبرز لتولى هذا المنصب لكون مجموعة النساجون اكبر منتج ومصدر للسجاد فى العالم .

ومن المتوقع أيضا عدم استمرار رئيس التصديرى للصناعات الغذائيه هانى برزى وهو الآخر أمضى فترات طويله فى منصب رئيس المجلس وفى عهده حققت الصادرات الغذائيه ارقاما لا تتناسب مع كم المصانع الغذائية الموجود فى مصر .

من المنتظر أيضا أن يطول قرار التغيير أسماء رؤساء مجالس ، الكيماويه خالد ابو المكارم ، والمهندسيه شريف الصياد ، وإيهاب درياس فى الأثاث، وعبد الحميد الدمرداش رئيس التصديرى للحاصلات الزراعيه، ومارى بشاره رئيس التصديرى للملابس الجاهزه وهو القطاع الذى يشهد إنتكاسه غير مسبوقه فى أرقام التصدير ،وهو القطاع المهم الذى يحتاج الى شخصيه قويه فى هذه الصناعه وتحقق شركاته ارقاما كبيره فى التصدير من حجم مجدى طلبه ،او حسام جبر .