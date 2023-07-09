حبس شخص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم ، بحبس مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.